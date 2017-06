Copa do Brasil: Atlético-MG faz o mínimo e bate Botafogo

Pelo placar mínimo, o Atlético-MG saiu na frente do Botafogo na noite desta quarta-feira em confronto válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. No Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), a equipe da casa venceu por 1 a 0 e abriu vantagem por uma vaga nas semifinais da competição.

O único gol da noite saiu logo no começo da partida. Aos sete minutos, Cazares recebeu passe de Elias dentro da área e chutou no canto.

Na segunda etapa, o Botafogo pressionou a equipe mineira depois que o atacante Fred foi expulso, aos nove minutos, depois de cometer falta em Lindoso e receber o segundo cartão amarelo. Mas, aos 38, quem quase balançou as redes foi o Atlético-MG. O goleiro Gatito Fernández fez um milagre em chute à queima-roupa de Rafael Moura.

O jogo de volta acontecerá no dia 26 de julho, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). O Atlético-MG, que não poderá contar com o suspenso Fred, se classificará com um empate. Já o Botafogo precisará ganhar por dois gols de diferença.