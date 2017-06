Copa das Confederações: Portugal e Chile definem 1º finalista

Campeão europeu, Portugal vai encarar às 15h (de Brasília) desta quarta-feira o Chile, detentor do bicampeonato da Copa América, na primeira semifinal da Copa das Confederações na Rússia. O jogo que acontecerá em Kazan definirá o rival de quem avançar no dia seguinte entre Alemanha e México.

Além de colocar frente a frente os vencedores das duas principais competições continentais de seleções do planeta, a partida ainda envolverá dois participantes que optaram por usar força máxima na competição que acontece na Rússia. Craques como Cristiano Ronaldo, Alexis Sánchez e Arturo Vidal, entre outros, estarão em campo.

Os lusos avançaram na fase inicial como líderes do Grupo A, marcando sete pontos em nove possíveis. A seleção europeia estreou empatando com o México em 2 a 2, para vencer, na sequência, a Rússia por 1 a 0 e a Nova Zelândia por 4 a 0. Eleito pela torcida o melhor campo nos três jogos, Cristiano Ronaldo foi o artilheiro, com dois gols.

Os chilenos avançaram às semifinais na segunda colocação do Grupo B, com cinco pontos. Na estreia, levaram a melhor sobre Camarões por 2 a 0, para, em sequência empatar com a Alemanha e a Austrália. Ambos os jogos terminaram com placar de 1 a 1.

(Com EFE)