Copa das Confederações: Camarões e Austrália empatam em 1 a 1

Camarões e Austrália empataram em 1 a 1 nesta quinta-feira, no estádio Krestovsky, em São Petersburgo. Com o resultado, as duas seleções, com um ponto cada, ficaram em situação complicada no grupo B da Copa das Confederações. Alemanha e Chile, outra dupla da chave, se enfrentam às 15h. Caso haja seleção vencedora, ela se classificará às semifinais do torneio.

O placar da partida foi aberto apenas aos 45 minutos do primeiro tempo, pelo volante André-Frank Zambo Anguissa: após lançamento, o jogador do Olympique de Marselha tocou de leve, na saída do goleiro Matthew Ryan, para marcar.

Na etapa complementar, aos 13, o lateral-direito Ernest Mabouka derrubou o ala-esquerda Alex Gersbach na área, e o árbitro sérvio Milorad Mazic marcou pênalti, em falta confirmada pelo argentino Néstor Pitana, que estava no comando do auxílio por vídeo. O volante e capitão Mark Milligan cobrou e empatou o marcador.

A última rodada do grupo B da Copa das Confederações acontecerá neste domingo, com dois jogos às 12h (de Brasília), com os chilenos encarando os autralianos, na Otkrytiye Arena, em Moscou, e o alemães disputando com os camaroneses, no Estádio Olímpico Fisht, em Sóchi.