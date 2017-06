Copa das Confederações: Alemanha e México definem 2º finalista

Alemanha e México definem no Estádio Olímpico Fisht, em Sochi (RUS), nesta quinta-feira, a partir de 15h (de Brasília), o segundo finalista da Copa das Confederações. O vencedor enfrentará no domingo o Chile, que na quarta-feira bateu Portugal, nos pênaltis, na outra semifinal.

Nos três jogos que disputaram na fase de grupos, as duas seleções utilizaram 39 dos 46 jogadores que foram convocados como titulares. O colombiano Juan Carlos Osorio, comandante dos campeões da Copa Ouro, em 2015, lidera a disputa particular com Joachim Löw, com 20 atletas utilizados.

Pela Alemanha, o lateral-esquerdo Jonas Hector e o meia Leon Goretzka pintam como forte candidatos a atuar, mas há dúvidas, como no comando de ataque, em que dois dos três artilheiros do torneio, Lars Stindl e Timo Werner, disputam posição.

No México, a expectativa é que Osorio opte por escalação parecida com as dos jogos com Portugal e Rússia, os mais complicados. Isso representa a presença quase certa de Guillermo Ochoa no gol, os experientes Diego Reyes, Héctor Moreno e Migual Layún na linha defensiva.

(Com EFE)