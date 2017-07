Copa das Confederações: Alemanha e Chile jogam por título inédito

A Copa das Confederações terá neste domingo um campeão inédito, em sua oitava edição. Apesar da tradição no futebol e de suas conquistas recentes, Alemanha e Chile chegaram à decisão do torneio pela primeira vez em 2017. E apenas um deles erguerá a taça. A partida começará às 15h (de Brasília), no Estádio de São Petersburgo, na Rússia.

Entre os finalistas, a Alemanha é a mais vitoriosa no futebol internacional. Os europeus são tetracampeões mundiais (1954, 1974, 1990 e 2014), e faturaram o troféu da Eurocopa três vezes (1972, 1980 e 1996). Apesar de jogarem a Copa das Confederações sem diversos jogadores do elenco vencedor da Copa do Mundo de 2014, o time de Joachim Low não ficou devendo e se destacou principalmente na goleada sobre o México nas semifinais.

O Chile, por sua vez, também vive boa fase no cenário mundial. A equipe foi campeã das duas últimas edições da Copa América, ambas sobre a Argentina, em 2015 e 2016. Estas foram as conquistas mais relevantes da seleção sul-americana em sua história, e boa parte do elenco bicampeão está na Copa das Confederações, como as estrelas Arturo Vidal e Aléxis Sánchez.

Alemanha e Chile se enfrentaram na primeira fase do torneio, pelo Grupo B. A partida terminou empatada em 1 a 1, com gols de Sánchez e Lars Stindl. Os alemães terminaram a chave na primeira posição com sete pontos, dois a mais do que os chilenos.

O Brasil é o maior campeão do evento de preparação para a Copa do Mundo, com quatro taças. A França é bicampeã do torneio, e o México possui um título.