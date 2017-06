Copa das Confederações: Alemanha e Chile empatam em Kazan

Alemanha e Chile empataram nesta quinta-feira em 1 a 1, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa das Confederações, e se aproximaram da classificação para as semifinais do torneio. O chileno Alexis Sánchez e o alemão Lars Stindl marcaram os gols da partida disputada na Arena Kazan, em Kazan, na Rússia.

O placar foi inaugurado logo aos seis minutos por Sánchez, que aproveitou uma falha da defesa alemã em uma saída de bola, e recebeu bela assistência de Arturo Vidal para superar o goleiro Ter Stegen. O empate dos atuais campeões mundiais aconteceu aos 41 minutos do primeiro tempo, em que Stindl aproveitou cruzamento rasteiro de Jonas Hector para finalizar de dentro da pequena área.

Com o resultado, Chile e Alemanha lideram o Grupo B, com quatro pontos, sendo que os sul-americanos levam vantagem nos critérios de desempate, por ter melhor saldo de gols (dois contra um). As seleções precisarão apenas de um empate na última rodada, no domingo, para avançarem às semifinais. Os alemães encaram Camarões, e os chilenos duelam com a Austrália.