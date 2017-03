Copa da Inglaterra: Chelsea elimina Manchester United de Mourinho

Pela segunda vez no comando do Manchester United, o treinador José Mourinho enfrentou o Chelsea, clube pelo qual fez história na Inglaterra. E, como da primeira vez, o português saiu derrotado. Desta vez, em Londres, pela Copa da Inglaterra, o United perdeu para o Chelsea por 1 x 0.

No primeiro jogo entre Mourinho e Chelsea, com o treinador dirigindo o Manchester United, a história não foi boa com o treinador. No dia 23 de outubro de 2016, também em Londres, o Chelsea venceu por 4 x 0 pelo Campeonato Inglês.

Esse segundo duelo foi em competição mata-mata, ou só mata, porque teve a decisão em apenas um jogo. E a vida do United se complicou logo aos 35 do primeiro tempo, quando o volante Ander Herrera recebeu o segundo amarelo e acabou expulso, deixando o United com um a menos. Por conta disso, o clube de Manchester recuou até sofrer gol de Kanté aos seis minutos da segunda etapa, com belo chute de fora da área.

Na sequência, o jogo ficou aberto, com boas chances para os dois lados, mas com muito mais intensidade do Chelsea, que tinha um jogador a mais.

Com o triunfo, o Chelsea chega à semifinal da Copa da Inglaterra, em que enfrentará o Tottenham. O outro jogo, definido em sorteio logo após o jogo, foi entre Arsenal e Manchester City.