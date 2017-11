Copa: Com a ausência da Itália, quem serão os protagonistas?

A ausência mais sentida na Copa do Mundo de 2018 será a Itália, que ficou sem a vaga após empate em 0 a 0 contra a Suécia, em Milão, após derrota por 1 a 0 em Solna. Além dos italianos, a Holanda, terceira colocada em 2014, é outra que não conseguiu classificação. Quem serão os protagonistas no torneio e qual a situação atual de cada um dos times?

Momento: Vive excelente fase. Lidera o Ranking da Fifa e é a atual campeã do mundo e da Copa das Confederações. Vem como uma geração renovada, além dos experientes campeões de 2014.

Eliminatórias: Classificou-se sem dificuldade. Venceu todas suas partidas.

Craques: Manuel Neuer, Mats Hummels, Toni Kroos, Julian Draxler, Mesut Özil e Thomas Müller.

Momento: Vive uma fase ruim, após quase não se classificar para a Copa. Contudo, após assegurar a vaga ganhou moral e será uma das cabeças-de-chave do torneio.

Eliminatórias: Com muitas dificuldades, apenas na última rodada, com uma vitória no Equador. Por pouco não repetiu a façanha italiana.

Craques: Sergio Agüero, Lionel Messi e Ángel Di María

Momento: A geração belga chega amadurecida após as quartas de final em 2014. Novamente será cabeça-de-chave, mas com moral superior ao de 2014, quando já chegou apontada como favorita.

Eliminatórias: Foi a primeira seleção europeia a se classificar. Venceu nove partidas e apenas empatou um jogo, com a Grécia.

Craques: Thibaut Courtois, Vincent Kompany, Kevin De Bruyne, Eden Hazard e Romelu Lukaku

Momento: Vive sua melhor fase em muitos anos. Desde que Tite assumiu o comando da equipe, o Brasil dominou as Eliminatórias Sul-americanas.

Eliminatórias: Primeira seleção classificada pelas Eliminatórias. Sobrou na disputa sul-americana, e terminou com 12 vitórias, 5 empates e uma derrota.

Craques: Daniel Alves, Casemiro, Philippe Coutinho, Paulinho, Gabriel Jesus e Neymar

Momento: Apesar de não ter a mesma geração do time campeão de 2010, aparece como uma das forças no Mundial. Apesar disso, não será cabeça-de-chave

Eliminatórias: Classificou-se sem problemas no grupo da Itália, única seleção que tirou pontos dos espanhóis.

Craques: David de Gea, Sergio Ramos, Andrés Iniesta e Álvaro Morata

Momento: Vem com uma geração de jovens jogadores de excelente nível. Foi vice-campeã europeia e aparece como uma das grandes candidatas ao título. Será cabeça-de-chave na Copa.

Eliminatórias: Foi primeira colocada sem dificuldades no “grupo da morte”, com Suécia (que eliminou a Itália) e Holanda.

Craques: Layvin Kurzawa, N’Golo Kanté, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé

Momento: Apesar das lesões de alguns de seus jogadores, o time vive um bom momento. Não será cabeça-de-chave na Copa, mas vai com um time renovado para a Rússia.

Eliminatórias: Foi primeira colocada de seu grupo, com oito vitórias e dois empates. Sofreu apenas três gols e toda a Eliminatória.

Craques: John Stones, Kyle Walker, Dele Alli, Harry Kane e Marcus Rashford

Momento: É a atual seleção campeã europeia e tem o melhor jogador do mundo. Será cabeça-de-chave na Copa 2018. Vive um excelente momento, talvez o melhor de sua história.

Eliminatórias: Disputou ponto a ponta a vaga com a Suíça, e se classificou na última rodada ao vencer o rival. Foram nove vitórias e uma derrota em dez jogos.

Craques: Bernardo Silva, João Moutinho, Renato Sanchez, Ricardo Quaresma e Cristiano Ronaldo