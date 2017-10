Copa 2018: Tite chama Diego Souza em última convocação do ano

A seleção brasileira foi convocada pelo técnico Tite, nesta sexta-feira, para os últimos dois amistosos do ano, contra o Japão (dia 10 de novembro em Lille, na França) e contra a Inglaterra (dia 14, em Londres). Com 25 atletas convocados, o treinador trouxa novamente Douglas Costa, Diego e Diego Souza. “A lista tem o objetivo de dar oportunidades”, explicou Tite antes de divulgar sua lista, sem nenhum jogador convocado pela primeira vez.

“O Campeonato Brasileiro não influenciou em nada na convocação desta vez. Qualidade técnica foi o que definiu, disse o treinador sobre o torneio, que não para nesta última Data Fifa do ano, antes de comentar sobre os jogadores de linha que jogam no Brasil. “Diego foi chamado fazer a função área a área. Já Diego Souza tem uma característica de pivô. É um jogador que vai bem na bola aérea, mas também com qualidade técnica”

GOLEIROS

Alisson (Roma)

Cássio (Corinthians)

Éderson (Manchester City)

LATERAIS

Alex Sandro (Juventus)

Daniel Alves (PSG)

Danilo (Manchester City)

Marcelo (Real Madrid)

ZAGUEIROS

Jemerson (Monaco)

Marquinhos (PSG)

Miranda (Inter de Milão)

Thiago Silva (PSG)

VOLANTES/MEIAS

Casemiro (Real Madrid)

Fernandinho (Manchester City)

Paulinho (Barcelona)

Diego (Flamengo)

Giuliano (Zenit)

Philippe Coutinho (Liverpool)

Renato Augusto (Beijing Guoan)

Willian (Chelsea)

ATACANTES

Diego Souza (Sport)

Douglas Costa (Juventus)

Roberto Firmino (Liverpool)

Gabnriel Jesus (Manchester City)

Neymar (PSG)

Taison (Shakhtar Donetsk)