Copa 2018: Afinal, temos um grupo da morte?

O sorteio que definiu os grupos para a Copa do Mundo da Rússia, realizado nesta sexta-feira no Kremlin, em Moscou, fugiu um pouco da tradição dos últimos Mundiais. Desta vez, não há uma chave que possa ser classificada abertamente como um grupo da morte.

Duas chaves podem ser consideradas um pouco mais complicadas. O Grupo B, que contará com Portugal, Espanha, Marrocos e Irã, e o Grupo F, com Alemanha, México, Suécia e Coréia do Sul.

O caminho para portugueses e espanhóis avançarem na Copa 2018 pode ser atrapalhado por Marrocos, uma das boas seleções africanas classificadas. Ainda assim, não deve representar um obstáculo muito grande.

Já grupo que tem a Alemanha como cabeça de chave é um pouco mais difícil. A Suécia chega ao Mundial embalada por ter eliminado a Itália da repescagem da Europa, além de ter o México, que fez uma ótima campanha nas eliminatórias da Concacaf.

A história dos “grupos da morte”

O primeiro grupo da morte em Copas aconteceu em 2002. Argentina, Inglaterra, Nigéria e Suécia caíram no grupo F e disputavam duas vagas nas oitavas de final. A Argentina foi a melhor colocada nas Eliminatórias da América do Sul com um recorde de pontos conquistados e era uma das favoritas, mas acabou ficando de fora do mata-mata após perder para a Inglaterra por 1 a 0 e empatar em 1 a 1 com a Suécia no jogo derradeiro.

Em 2006, na Copa da Alemanha, a Argentina esteve novamente envolvida em um grupo da morte, junto com Holanda, Costa do Marfim e Sérvia e Montenegro. Os argentinos eram os atuais campeões olímpicos e tinham entre seus convocados um jovem chamado Lionel Messi. Arjen Robben e Didier Drogba eram os craques da Holanda e da Costa do Marfim, respectivamente, enquanto os sérvios e montenegrinos estreavam em Mundiais como uma nação foram a melhor defesa das Eliminatórias europeias com apenas um gol sofrido.Argentina e Holanda, que fizeram a final da Copa de 1978 se classificaram nesse grupo.

Em 2010, a África do Sul recebeu a competição e viu França, México e Uruguai caírem na mesma chave. Os africanos eram comandados pelo tetracampeão Carlos Alberto Parreira e, apesar da festa nas arquibancadas ao som das vuvuzelas, acabou sendo a primeira seleção anfitriã eliminada na primeira fase. Os franceses, então vice-campeões mundiais, foram a decepção e também acabaram eliminadas precocemente. Uruguai e México se classificaram.

Na última Copa do Mundo, em 2014, tivemos dois grupos da morte. Holanda, Chile, Espanha e Austrália formaram o grupo B, enquanto Uruguai, Itália, Inglaterra e Costa Rica ficaram no grupo D. Em ambos, houve surpresas. A Espanha, então campeã do mundo, perdeu por 5 a 1 para a Holanda na reedição da final anterior e viu holandeses e chilenos se classificarem para o mata-mata.

Na outra chave, o patinho feio acabou se destacando. A Costa Rica desbancou os três campeões mundiais do grupo e ficou com a primeira colocação. Os uruguaios deixaram os dois europeus para trás e ficaram com a segunda vaga. Uruguai e Chile acabaram ficando pelo caminho ainda nas oitavas. A invicta Costa Rica foi eliminada pela Holanda nas quartas, após a disputa dos pênaltis. Já os holandeses acabaram superados pela Argentina nas semifinais e acabou com o terceiro lugar após vencer o Brasil por 3 a 0.