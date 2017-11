Contra regulamento de clube, Gabigol é visto na balada

O atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, não vive um bom momento em Portugal. Emprestado ao Benfica pela Inter de Milão, ele não foi relacionado para o jogo contra o Vitória de Setúbal neste domingo, pelo Campeonato Português, e acabou indo à boate Palace, de Lisboa.

O jogador de 21 anos foi visto no local às seis da manhã do mesmo dia da partida. Ele aparece bebendo com amigos em fotos divulgadas no Correio da Manhã. De acordo com o regulamento interno do Benfica, nenhum jogador, mesmo os não relacionados, poderia ter uma saída noturna antes do jogo da equipe, que aconteceria horas depois.

Desde sua chegada ao clube, no começo desta temporada, ele participou de quatro jogos (apenas um como titular) e marcou um gol. De acordo com a publicação portuguesa, ele deve retornar à Inter de Milão em janeiro.

Pouco aproveitado, Douglas pode voltar ao Barcelona em janeiro

Outro brasileiro pouco aproveitado no clube, o lateral Douglas, também emprestado ao clube, pode deixar a equipe em janeiro. Com apenas três jogos na equipe, ele pode retornar ao Barcelona quando abrir o mercado de transferências do futebol europeu.

Segundo o jornal Sport, além do fraco rendimento que o brasileiro tem apresentado em Lisboa, uma cláusula contratual seria o grande motivo para a rescisão do acordo firmado. Os portugueses teriam de desembolsar cerca de 1,8 milhão de euros caso o lateral direito atuasse em mais de 11 partidas.

(com Gazeta Press)