Conheça o significado das estrelas nas camisas dos clubes

A recém-inaugurada estrela vermelha na camisa do Palmeiras, em homenagem à Copa Rio de 1951, considerada um Campeonato Mundial pelo clube alviverde, não é a primeira a aparecer em um uniforme de clube brasileiro para homenagear conquistas do passado. A própria estrela vermelha palmeirense já foi vista no passado: entre 1989 e 1990, em um curto período, o clube usou a estrela vermelha em seu uniforme, ideia prevista no estatuto do clube desde a década de 1950, para homenagear o título da Copa Rio.

Em abril, na edição Tira-Teima da Revista PLACAR, disponível para celulares e tablets, houve uma seção especial sobre as estrelas nos uniformes de clubes de várias partes do mundo, incluindo o Brasil. Os mais variados títulos, de Mundial a Série C, e até estrelas referentes a outros esportes, estão espalhados pelos uniformes dos clubes nacionais.

Abaixo, a explicação das estrelas dos uniformes em alguns clubes brasileiros:

ABC

As quatro menores para os títulos do profissional, aspirante, juvenil e infantil no estadual de 1954. A maior pelo título estadual no ano sesquicentenário da Independência do Brasil.

AMÉRICA-MG

A dourada é uma referência ao título da Série B (1997) e a vermelha homenageia o time decacampeão mineiro (de 1916 a 1925).

AMÉRICA-RN

As douradas representam o tetra potiguar (1979/80/81/82) e a prateada, a Copa do Nordeste (1998).

ATLÉTICO-GO

Duas de bronze pelos títulos da Série C (1990 e 1998) e uma prateada pelo título da Série B (2016).

ATLÉTICO-MG

Representa o Campeonato Brasileiro de 1971.

AVAÍ

Pelo título da Série C (1998).

BOTAFOGO

Pelo tetracampeonato estadual de 1932/33/34 e 35, além, claro, da estrela solitária do escudo, incluída em 1942, com a fusão do time de futebol com o de regatas – uma referência ao fato de os remadores acordarem ainda de madrugada para treinar, quando as estrelas ainda podiam ser vistas no céu do Rio de Janeiro.

BRAGANTINO

Uma pelo Paulistão (1990), outra pela Série B (1989) e outra pela Série C (2007).

BRASILIENSE

Dourada pelo título da Série B (2004) e prateada pelo título da Série C (2002).

CAMPINENSE

Seis para o hexa estadual (1960/61/62/63/64/65) e uma para a Copa Nordeste (2013).

CORITIBA

Representa o Campeonato Brasileiro de 1985.

CRICIÚMA

Copa do Brasil (1991), Série B (2002) e Série C (2006)

CRUZEIRO

Estrelas que formam a constelação Cruzeiro do Sul.

FLAMENGO

Representa o Mundial de Clubes de 1981.

FLUMINENSE

Uma para cada tricampeonato estadual: 1917/18/19, 1936/37/38 e 1983/84/85.

FORTALEZA

Quatro cinza pelo tetra cearense (2007/08/09/10) e duas amarelas pelos torneios Norte-Nordeste de 1946 e 1970.

GAMA

Representa a Série B de 1998.

GOIÁS

Representa as Séries B de 1999 e 2012.

GRÊMIO

Dourada para o Mundial de Clubes de 1983, prateada para as Libertadores de 1983 e 1995 e bronzeada para os Brasileiros de 1981 e 1995.

GUARANI

Dourada pelo Brasileirão (1979) e prateada pelo título da Taça de Prata (1981). O clube gaúcho ainda inclui uma estrela dourada em sua bandeira (não no escudo) em homenagem a Everaldo, único gremista presente na conquista da Copa do Mundo de 1970 pela seleção brasileira.

JUVENTUDE

Dourada pela Copa do Brasil (1999) e prateada pela Série B (1994).

NÁUTICO

As vermelhas pelo hexa estadual (1963/64/65/66/67/68) e a branca pelo estadual conquistado no ano do centenário do clube (2011).

PALMEIRAS

Além da estrela vermelha, recém-colocada acima do logo do clube, representando a Taça Rio de 1951, o tem oito para comemorar o mês de fundação do clube (agosto).

PARANÁ

Pelos títulos da Série B (1992 e 2000).

PAYSANDU

Pelos títulos da Série B (1991 e 2001).

REMO

As douradas em homenagem os cinco tri-estaduais, e a vermelha pelo título da Série C (2005).

SANTA CRUZ

Cinco estrelas de baixo pelo penta estadual (1969/70/71/72/73), as três estrelas de cima pelas três conquistas

do Supercampeonato Pernambucano (1957, 1976 e 1983).

SANTO ANDRÉ

Representa a Copa do Brasil de 2004.

SANTOS

Representa o bicampeonato mundial de 1962/63.

SÃO PAULO

Três vermelhas para os títulos mundiais (1992, 1993 e 2005) e duas amarelas para Adhemar Ferreira da Silva, atleta do clube bicampeão olímpico em 1952 e 1956 no salto triplo. Cada estrela significa um recorde mundial quebrado pelo atleta. O primeiro nas Olimpíadas de 1952 e o segundo no Pan-americano de 1955.

SPORT

Douradas para o título do Brasileiro (1987) e Copa do Brasil (2008) e prateada pela Série B (1990).

VASCO

Quatro estrelas se referem aos Brasileiros (1974, 1989, 1997 e 2000). A quinta é pelo Campeonato Sul-americano (1948); a sexta, pela Libertadores (1998); a sétima, pela Copa Mercosul de 2000; e a oitava estrela lembra o chamado “Campeonato de Terra-e-Mar” em 1945, quando o Vasco ganhou os torneios estaduais de futebol e de remo.

ESTRELAS APOSENTADAS

ATLÉTICO-MG

Tirou as duas vermelhas que representavam os títulos da Copa Conmebol de 1992 e 1997.

CORINTHIANS

Tinha quatro estrelas douradas até 2011 para os Brasileiros de 1990, 1998, 1999 e 2005, e outra maior, acima delas, para o Mundial de Clubes de 2000.

FLAMENGO

Tinha quatro estrelas para os quatro tricampeonatos cariocas (1942/43/44, 1953/54/55, 1978/79/79 (campeonato especial) e 1999/2000/01).

INTERNACIONAL

Tinha uma para cada Brasileiro (1975, 1976 e 1979), uma outra para a Copa do Brasil (1992) e uma grande, no topo, representava a Libertadores, que depois foi substituída por uma prateada, representando o título Mundial de 2006.

PALMEIRAS

Tinha uma para cada Brasileiro (1972, 1973, 1993 e 1994).