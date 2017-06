Confederações: Cristiano é liberado para conhecer filhos gêmeos

Cristiano Ronaldo não participará da decisão de terceiro e quarto lugares da Copa das Confederações por um motivo mais do que nobre. Após a derrota de Portugal para o Chile nesta quarta-feira, o melhor jogador do mundo confirmou o que jornais ingleses já noticiavam há dias: Cristiano foi pai de gêmeos durante a competição na Rússia. Ele foi liberado pela federação portuguesa para conhecer as crianças.

As crianças nasceram dias antes do início do torneio na Rússia, mas Cristiano preferiu permanecer com a delegação portuguesa e adiar a visita aos filhos. “Estou muito feliz por poder, finalmente, estar com os meus filhos pela primeira vez”, escreveu Cristiano em suas redes sociais, pouco antes de a federação portuguesa enaltecer sua atitude.

“O atleta, apesar do nascimento dos filhos, fez questão de ficar ao serviço da seleção nacional, num gesto que devemos sublinhar e enaltecer. O Presidente da FPF e o selecionador nacional entendem que, na impossibilidade de chegar ao objetivo de vencer a Copa das Confederações, devem libertar o atleta para que este possa, finalmente, ir conhecer os seus filhos”, informou a federação portuguesa.

Cristiano Ronaldo não informou o sexo dos bebês. Segundo informações do jornal britânico Daily Mail, seriam um menino, Mateo, e uma menina, Eva. A mãe das crianças não teve identidade revelada, assim como a de Cristiano Júnior, seu primeiro filho, de sete anos. Cristiano Ronaldo namora a modelo espanhola Georgina Rodríguez que, segundo uma revista italiana, também estaria grávida de gêmeos.

A disputa do terceiro lugar acontece no domingo, às 9 horas (de Brasília), em Moscou. O adversário de Portugal será o perdedor do duelo entre México e Alemanha, que acontece nesta quinta.