Companheiro rasga elogios a Paulinho no Barcelona: ‘É um animal’

Paulinho chegou ao Barcelona sob grande desconfiança, especialmente por parte dos torcedores, chateados com a saída de Neymar e a ausência de reforços de peso para a temporada. No entanto, o meio-campista da seleção brasileira se adaptou rapidamente à equipe e já vem recebendo elogios rasgados de seus colegas. Nesta terça-feira, o meia espanhol Denis Suárez exaltou as qualidades de Paulinho, em entrevista à rádio Rac1.

“Paulinho foi criticado injustamente, principalmente pelo momento em que chegou, quando Neymar saiu. Gosto de ver o futebol, não o Campeonato Chinês, mas na seleção brasileira o vejo. Está demonstrando o que é, um jogador muito físico, que nos traz muito a nível defensivo porque é muito forte. Mas também ofensivamente. É um animal! Como aparece na área! E nos ajuda na bola parada”, afirmou Suárez.

Segundo Denis Suárez, Paulinho já está provando por que custou tão caro – foi comprado junto ao Guangzhou Evergrande, da China, por 40 milhões de euros (cerca de 148 milhões de reais).

“Quem conhece o jogador e o viu na seleção brasileira, titular e capitão às vezes, sabe que não é um jogador medíocre. Acredito que não era necessário calar nenhuma boca, pois quem conhece futebol conhece o Paulinho. Está demonstrando o nível que tem e pode nos dar.”

Paulinho, de 29 anos, marcou dois gols nas últimas três partidas do Barcelona e foi titular nas vitórias sobre Eibar e Girona. O Barcelona lidera o Campeonato Espanhol com 18 pontos (100% de aproveitamento), quatro a mais que o vice-líder Atlético de Madri.

