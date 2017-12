Como será o sorteio da Copa do Mundo

A cada quatro anos, no mês de dezembro anterior à Copa do Mundo, acontece o sorteio que definirão os grupos da primeira fase. E nesta sexta-feira às 13 horas (de Brasília), em Moscou, com presença de ex-craques como Ronaldo e Pelé, ele volta com algumas novidades criadas na fórmula. Todos os potes foram divididos de acordo com o ranking da Fifa do mês de outubro. Anteriormente, apenas os cabeças-de-chave eram decididos assim, deixando os outros separados por confederações.

Como em todos os anos, serão sorteados primeiro os cabeças-de-chave, depois os potes 2, 3 e 4. As regras não permitem duas seleções da mesma confederação fiquem no mesmo grupo, com exceção da Europa, que por ter 14 representantes, terá seis grupos com duas equipes. Por outra regra instituída no início da semana, toda chave terá obrigatoriamente ao menos uma equipe europeia. Assim, os grupos de Brasil e Argentina, que poderiam ficar sem clubes do continente, terão ao menos um. Serão seis grupos com dois, e dois grupos com um país da Europa.

Ao serem sorteadas, as seleções também terão definidas sua posição nos grupos, com exceção das cabeças-de-chave, que sempre serão o time “1”. Esse método definirá a ordem dos jogos e os locais em que cada time fará suas partidas na primeira fase.