Como dois logos deixaram camisa de futebol 7 vezes mais cara

Ter um uniforme fabricado por uma grande empresa nem sempre é algo positivo. Um exemplo é o Cádiz, time da segunda divisão espanhola. O lançamento da terceira camisa do clube causou indignação de torcedores, que reclamaram de sua simplicidade, muito semelhante a uma genérica.

Y así, hijo mío, es como funciona el negocio del fútbol. pic.twitter.com/pool8YdL80 — Adrián 🐨 (@nairdadrian7) July 12, 2017

O uniforme é rosa, com as listras brancas da Adidas nas mangas e nos ombros e uma listra branca na base do peitoral. A única diferença da genérica para a camisa do Cádiz é a presença do logo do clube e da Liga Espanhola.

Contudo, os preços são bem distintos. A camisa genérica custa 9,24 euros, enquanto a camisa oficial é vendida a 69,95 euros.