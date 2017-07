Como assistir Santos, Palmeiras e Atléticos na Libertadores

Quatro times brasileiros entram em campo na noite desta quarta-feira na Copa Libertadores. Palmeiras e Atlético-MG jogam na Bolívia e no Equador, enquanto Atlético-PR e Santos fazem duelo brasileiro na Arena da Baixada. Na Copa Sul-americana, o Flamengo faz sua estreia diante do Palestino, no Chile. Confira, abaixo, em quais canais será possível assistir às partidas:

Veja onde assistir aos jogos:

19h15 – Atlético-PR x Santos – Fox Sports

21h45 – Barcelona x Palmeiras – Globo SP

21h45 – Jorge Wilstermann x Atlético-MG – Fox Sports e Sportv

21h45 – Palestino x Flamengo – Fox Sports 2 e Globo RJ e Nordeste