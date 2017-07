Como assistir a Nacional x Botafogo na Copa Libertadores

O Botafogo voltará a disputar uma fase final de Copa Libertadores, pela primeira vez em 21 anos. Nesta quinta-feira o time enfrenta o Nacional, no Uruguai, pelas oitavas de final. O time carioca é o último brasileiro a estrear nas oitavas de final do torneio. Também nesta noite, o Sport recebe o Arsenal de Sarandí na estreia do clube na segunda fase da Copa Sul-americana.

Veja em que canais assistir:

Copa Libertadores

21h45 – Nacional x Botafogo – Sportv

Copa Sul-americana

21h45 – Sport x Arsenal – Fox Sports