Como assistir a Godoy Cruz x Grêmio pela Libertadores 2017

As oitavas de final da Copa Libertadores da América de 2017 serão abertas nesta terça-feira com a partida de ida entre o Grêmio e o Godoy Cruz, da Argentina, no estádio Malvinas Argentinas, na província de Mendoza. O jogo começa às 19h15 (horário de Brasília) e terá transmissão do SporTV.

Dando prioridade à Libertadores, Renato Gaúcho deu descanso aos seus titulares no último jogo da equipe no Brasileirão. No sábado, os reservas foram derrotados pelo Palmeiras por 1 a 0, em São Paulo.

Sem indicar maiores mudanças na equipe titular, o técnico deve escalar o Grêmio nesta noite com Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Michel, Arthur, Ramiro; Luan, Pedro Rocha e Lucas Barrios. O jogo de volta acontece apenas no dia 9 de agosto, na Arena do Grêmio.