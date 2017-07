Como assistir à final Alemanha x Chile da Copa das Confederações

Alemanha e Chile definem neste domingo, em São Petersburgo, na Rússia, quem será o campeão da Copa das Confederações 2017. Para quem está acompanhando as partidas ao vivo, o jogo será transmitido em tevê aberta pela Band. Quem preferir assistir pela TV fechada a opção é o SporTV. A final começará às 15h (de Brasília), mas as duas emissoras iniciarão antes a transmissão, às 14h30 e 13h, respectivamente.

As duas equipes chegaram pela primeira vez à decisão, e já se enfrentaram durante o atual torneio. Na primeira fase, pelo Grupo B, as seleções ficaram no empate em 1 a 1 em Kazan. Os alemães terminariam na liderança da chave com sete pontos, dois a mais do que os chilenos.

Ainda neste domingo, às 9h (de Brasília), Portugal e México disputarão o terceiro lugar na cidade de Moscou. A seleção lusitana não contará com Cristiano Ronaldo, dispensado para ficar com os filhos gêmeos recém-nascidos. A partida também terá transmissão ao vivo do SporTV.