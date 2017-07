Começa venda de ingressos para jogos do Brasil na Copa da Rússia

A Fifa abriu nesta terça-feira a venda oficial de ingressos para todos os 64 jogos da Copa do Mundo da Rússia, sem a necessidade de intermediação de uma agência de viagens credenciada. Já é possível comprar entradas para os três jogos da seleção brasileira na fase de grupos, ainda que os locais da partida não tenham sido definidos em sorteio. Os ingressos fazem parte do pacote de hospitalidade, que inclui o acesso a um ambiente especial (uma espécie de camarote) que ficará do lado de fora ou dentro do estádio. Essa modalidade de ingressos foi oferecida aos torcedores na Copa do Mundo do Brasil, em 2014. Os ingressos estão disponíveis neste link do site da Fifa.

Na abertura da Copa, no dia 14 de junho de 2018, no Estádio Luzhniki, em Moscou, o ingresso mais barato (chamado de Match Club) custa 1.500 dólares (cerca de 5.000 reais pelo câmbio de hoje, já com a cobrança do IOF). Há uma opção a 3.000 dólares (Match Pavilion) e outra a 4.800 dólares (Match Business Seat). O primeiro jogo será da Rússia contra um adversário a ser definido.

Cada um dos três jogos do Brasil na primeira fase no pacote de hospitalidade custará a partir de 850 dólares (cerca de 2.850 reais). Há opções ainda a 1.650 dólares (cerca de 5.500 reais) e a 2 650 dólares (8.900 reais). Pelo site da Fifa, é possível comprar um combo com as três partidas do Brasil na fase de grupos, a partir de 2.550 dólares (8.600 reais). Outras opções disponíveis incluem os três jogos da primeira mais as eventuais partidas das oitavas de final e das quartas de final (caso a seleção brasileira seja eliminada antes dessas fases do mata mata, o torcedor ganha ingresso do jogo mesmo assim).

A seleção brasileira foi a primeira a se classificar em campo para o Mundial de 2018, no fim de março. A equipe do técnico Tite e do atacante Neymar venceu as suas últimas oito partidas nas eliminatórias sul-americanas.

A venda dos ingressos normais (ou seja, fora do pacote de hospitalidade) deve começar nas próximas semanas, ainda em 2017, caso a Fifa mantenha o padrão adotado na Copa do Brasil. Os ingressos da fase de grupos terão três faixas de preço: vão custar 105 dólares (cerca de 350 reais pelo câmbio de hoje), 165 dólares (550 reais) ou 210 dólares (700 reais). A partida de abertura e as demais das oitavas de final em diante terão preços mais altos.