Com três de Giroud, França goleia Paraguai em amistoso

A França recebeu o Paraguai nesta sexta-feira, em amistoso internacional, com goleada por 5 a 0, com destaque para o atacante Giroud, que marcou três gols. Jogando diante de sua torcida, no Roazhon Park, na cidade de Rennes, os franceses conseguiram seu melhor resultado desde 8 de junho de 2014, quando goleou a Jamaica, em amistoso, por 8 a 0.

A França abriu o placar logo aos seis minutos de jogo. Após boa troca de passes no meio-campo, Dembelé recebeu pela direita e cruzou para a área, onde Giroud apenas empurrou para a rede. Os europeus ampliaram na sequência, aos 13 minutos, quando Payet recebeu dentro da área, passou pelos zagueiros e cruzou para a área, onde Giroud completou de cabeça.

A seleção francesa voltou a marcar depois do intervalo. Aos 24 minutos, Digne recebeu pela ponta e cruzou para a área, novamente para Giroud, que completou para a rede. Aos 31, em mais uma boa triangulação, Lacazette recebeu livre no lado direito da área e só rolou para Sissoko completar para o gol vazio. O quinto veio aos 32, quando a bola sobrou para Griezmann, que fechou a goleada.

A França volta a campo na próxima sexta-feira, quando visita a Súecia, na Friends Arena, em Estocolmo, em partida válida pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. O Paraguai joga na quinta-feira em mais um amistoso, contra o Peru, no Estádio Mansiche, em Trujillo.

