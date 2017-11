Com problemas na coxa, Neymar desfalca PSG no fim de semana

O atacante Neymar não participará da partida do Paris Saint-Germain neste sábado, contra o Angers, fora de casa, pela 12ª rodada do Campeonato Francês. O camisa 10 sentiu dores na coxa esquerda durante o jogo contra o Anderlecht pela Liga dos Campeões, na última terça-feira, e após voltar a ter incômodo nesta sexta a comissão técnica preferiu poupá-lo da rodada do fim de semana.

Além de Neymar, Marquinhos e Di María também estão fora: ambos esperam o nascimento de seus filhos.

Com 29 pontos, o PSG lidera o Campeonato Francês de forma isolada, iniciando a rodada com quatro de vantagem para o Monaco. Em 11 jogos, são nove vitórias e dois empates para o clube da capital, que busca manter-se invicto no fim de semana.