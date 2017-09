Com Neymar de volta, PSG tem seu primeiro grande desafio

O Paris Saint-Germain terá Neymar de volta, após ausência no empate contra o Montpellier, no aguardado duelo desta quarta-feira diante do Bayern de Munique, pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O jogo no estádio Parque dos Príncipes começa às 15h45 (de Brasília) será o primeiro grande desafio da equipe francesa, que comprou, além do brasileiro, a revelação francesa Kylian Mbappé para tentar competir com os gigantes do continente.

Há pouco mais de uma semana, Neymar e Edinson Cavani protagonizaram uma enorme confusão sobre quem deveria cobrar pênaltis e faltas. Segundo o técnico espanhol Unai Emery, a situação já foi superada internamente no elenco. “Já falei com os jogadores. Eles sabem como as coisas vão funcionar dentro de campo e nos pênaltis”, garantiu o comandante, em entrevista coletiva concedida na véspera do duelo.

O técnico também cravou que Neymar estará em campo após ser preservado do duelo com o Montpellier, para evitar uma piora de uma lesão no pé. O jogo, pelo Campeonato Francês, terminou empatado por 0 a 0. Outro que está liberado para participar do jogo, segundo o técnico do PSG, é o meia argentino Ángel Di María, recuperado de lesão muscular. Com isso, o único desfalque certo é outro meia argentino, Javier Pastore, lesionado.

O Bayern de Munique, por sua vez, conta com o lateral-direito brasileiro Rafinha e tem apenas um desfalque certo, o lateral-esquerdo espanhol Joan Bernat. O meia espanhol Thiago Alcântara, filho do tetracampeão mundial Mazinho, e o lateral-esquerdo David Alaba são dúvidas para o duelo.

O técnico Carlo Ancelotti e o atacante holandês Arjen Robben apimentaram o duelo com alfinetadas no PSG. O treinador italiano afirmou que o compatriota Marco Verratti usou o Barcelona para conseguir um aumento no clube francês. Já Robben rejeitou o favoritismo da equipe que mais gastou no mercado de transferências. “Dinheiro não marca gols”.

Os dois times lideram o Grupo B após vitórias na estreia – O PSG goleou o Celtic, na Escócia, por 5 a 0, enquanto o Bayern fez 3 a 0 no Anderlecht, em Munique.

