Com Marta, Brasil conquista torneio amistoso na China

A seleção brasileira feminina de futebol conquistou nesta terça-feira a Copa CFA, na cidade de Chongqing, na China. O título do torneio amistoso, primeiro compromisso após o retorno do técnico Vadão, veio com um empate por 2 a 2 com as donas da casa, no Yongchuan Sports Center Stadium.

A seleção brasileira começou bastante superior à China e chegou a abrir 2 a 0 no primeiro tempo, com gols de Marta e Adriana. Na etapa final, a equipe permitiu o empate, mas meso assim garantiu o título.

O Brasil foi a única equipe a terminar o torneio invicto, com sete pontos. Foram sete gols marcados e dois sofridos em três partidas. A segunda colocação ficou com a Coreia do Norte, com seis pontos. A China ficou em terceiro, enquanto as mexicanas ficaram com a quarta posição.

Campanha

19/10 – Brasil 3 x 0 México

21/10 – Brasil 2 x 0 Coreia do Norte

24/10 – Brasil 2 x 2 China