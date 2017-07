Com gol nos acréscimos, Santos derrota o Atlético-MG

Com um gol nos acréscimos, o Santos venceu o Atlético-MG por 1 a 0 na noite desta quarta-feira no Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Daniel Guedes, com uma cobrança perfeita de falta aos 48 minutos do segundo tempo, foi o responsável por fazer o time paulista sair da capital mineira com o resultado positivo.

A partida ficou marcada também pelos pênaltis perdidos, um para cada lado. Aos 29 minutos do primeiro tempo, Kayke bateu mal a cobrança pelo lado do Santos, e o goleiro Victor sequer deu rebote. Aos 47, foi a vez do consagrado atacante Fred errar a penalidade a favor do Atlético-MG. Vanderlei espalmou o chute, e a defesa santista completou para fora.

O goleiro do time paulista, inclusive, também foi destaque. Cotado para ser convocado por Tite para a seleção brasileira, ele fez grandes defesas, mas saiu cabisbaixo de campo, após machucar-se durante a partida, dando indícios de que pode ser algo sério. Vanderlei recebeu dois longos atendimentos médicos, o principal deles devido a um problema muscular nas costas, e terminou o jogo no sacrifício, pois o Santos já havia feito as três substituições.

Com o resultado, o Santos assumiu a vice-liderança do campeonato, com 23 pontos. O Atlético-MG, nono colocado com 17, pode ser ultrapassado ao longo da rodada.