Com gol de mão, São Paulo derrota Flamengo no Pacaembu

O Pacaembu vem trazendo bons ares ao São Paulo. Neste domingo, após derrota no meio de semana para o Fluminense, a equipe paulista voltou a vencer e, mais uma vez, a arbitragem é questionada em uma partida no Campeonato Brasileiro. Sem jogar no Morumbi por conta da agenda de shows, o São Paulo teve sua segunda vitória consecutiva no Pacaembu ao derrotar o Flamengo por 2 a 0, com a vantagem sendo aberta com um gol polêmico de Lucas Pratto.

Pouco antes dos 15 minutos de partida, o atacante argentino aproveitou sobra em escanteio cobrado por Hernanes e fez o gol dos donos da casa, mas seu braço participa nitidamente da finalização. Os jogadores do Flamengo chegaram a reclamar de forma tímida na hora do lance. O segundo gol nasceu de um tiro de meta cobrado por Sidão. O zagueiro Militão desviou de cabeça para Cueva, que cruzou na medida para Hernanes cabecear forte no canto esquerdo do goleiro Diego Alves.

O São Paulo sobe duas posições e atinge a 13ª colocação, com 37 pontos no campeonato. A equipe de Dorival Junior enfrenta o Santos, de novo no Pacaembu, no próximo sábado. O Flamengo, que vinha de duas vitórias seguidas, permanece na sexta posição com 46 pontos. O time carioca terá pela frente o clássico contra o Vasco.