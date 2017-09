Com dois de Cristiano, Real Madrid quebra tabu na Alemanha

Nesta terça-feira, no Signal Iduna Park, em Dortmund, o Real Madrid venceu o Borussia Dortmund pela primeira vez em sete jogos na Alemanha. Com dois gols de Cristiano Ronaldo, que completou 400 jogos pelo clube, o atual bicampeão da Liga dos Campeões fez 3 a 1 no time alemão na segunda rodada da fase de grupos do torneio.

Aproveitando melhor as chances que teve, o Real Madrid abriu 2 a 0, mesmo jogando fora de casa. Aos 17 minutos da primeira etapa, Daniel Carvajal cruzou do meio de campo para a área, pelo alto, e Gareth Bale, sem deixar a bola cair, acertou um chute indefensável. Com quatro minutos da segunda etapa, foi a vez de Cristiano Ronaldo marcar, após cruzamento da esquerda de Bale.

Quatro minutos depois, o Borussia Dortmund, que já havia chegado com perigo em algumas oportunidades, marcou seu primeiro com o artilheiro Pierre Aubameyang, após cruzamento de Gonzalo Castro da esquerda. Mas foi o Real Madrid quem chegou ao terceiro gol na sequência. Luka Modric fez lançamento para Cristiano Ronaldo, que, em posição duvidosa, invadiu a área e tocou na saída do goleiro.

O Real Madrid jamais havia vencido o Borussia no Signal Iduna Park (antes chamado de Westfalenstadion). No passado, foram três empates e três derrotas contra o time alemão. Esse triunfo deixa o Real na liderança do grupo H da competição ao lado do Tottenham, que venceu o Apoel por 3 a 0 nesta quinta. Ambos têm 6 pontos, com seis gols marcados e um sofrido, e se enfrentam na próxima rodada da Liga, na Espanha.

Jogos entre Borussia Dortmund e Real Madrid na Alemanha

15/04/1998 – Borussia Dortmund 0 x 0 Real Madrid (Semifinal da Liga dos Campeões)

25/02/2003 – Borussia Dortmund 1 x 1 Real Madrid (Fase de grupos da Liga dos Campeões)

24/10/2012 – Borussia Dortmund 2 x 1 Real Madrid (Fase de grupos da Liga dos Campeões)

24/04/2013 – Borussia Dortmund 4 x 1 Real Madrid (Semifinal da Liga dos Campeões)

08/04/2014 – Borussia Dortmund 2 x 0 Real Madrid (Quartas de final da Liga dos Campeões)

27/09/2016 – Borussia Dortmund 2 x 2 Real Madrid (Fase de grupos da Liga dos Campeões)