Com desfile de craques, Lionel Messi se casa na Argentina

Em uma cerimônia luxuosa com diversas personalidades do futebol mundial, o craque Lionel Messi casou-se na noite desta sexta-feira com Antolela Roccuzzo. A cerimônia, realizada no complexo do hotel e cassino City Center, movimentou a cidade argentina de Rosario e teve muita badalação.

zoom_out_map 1 /17 Casamento de Lionel Messi, 30 anos, e Antonella Roccuzzo, 29 anos, em Rosário, Argentina - 30/06/2017 (Marcos Brindicci/Reuters) Casamento de Lionel Messi

zoom_out_map 2 /17 Casamento de Lionel Messi, 30 anos, e Antonella Roccuzzo, 29 anos, em Rosário, Argentina - 30/06/2017 (Marcos Brindicci/Reuters) Casamento de Lionel Messi

zoom_out_map 3 /17 Casamento de Lionel Messi, 30 anos, e Antonella Roccuzzo, 29 anos, em Rosário, Argentina - 30/06/2017 (Marcos Brindicci/Reuters) Casamento de Lionel Messi

zoom_out_map 4 /17 Casamento de Lionel Messi, 30 anos, e Antonella Roccuzzo, 29 anos, em Rosário, Argentina - 30/06/2017 (Marcos Brindicci/Reuters) Casamento de Lionel Messi

zoom_out_map 5 /17 Casamento de Lionel Messi, 30 anos, e Antonella Roccuzzo, 29 anos, em Rosário, Argentina - 30/06/2017 (Marcos Brindicci/Reuters) Casamento de Lionel Messi

zoom_out_map 6 /17 Casamento de Lionel Messi, 30 anos, e Antonella Roccuzzo, 29 anos, em Rosário, Argentina - 30/06/2017 (EITAN ABRAMOVICH/AFP) Casamento Messi

zoom_out_map 7 /17 Casamento de Lionel Messi, 30 anos, e Antonella Roccuzzo, 29 anos, em Rosário, Argentina - 30/06/2017 (Marcos Brindicci/Reuters) Casamento de Lionel Messi

zoom_out_map 8 /17 Casamento de Lionel Messi, 30 anos, e Antonella Roccuzzo, 29 anos, em Rosário, Argentina - 30/06/2017 (EITAN ABRAMOVICH/AFP) Casamento Messi

zoom_out_map 9 /17 Casamento de Lionel Messi, 30 anos, e Antonella Roccuzzo, 29 anos, em Rosário, Argentina - 30/06/2017 (EITAN ABRAMOVICH/AFP) Casamento de Lionel Messi

zoom_out_map 10 /17 Casamento de Lionel Messi, 30 anos, e Antonella Roccuzzo, 29 anos, em Rosário, Argentina - 30/06/2017 (Marcos Brindicci/Reuters) Casamento de Lionel Messi

zoom_out_map 11 /17 Casamento de Lionel Messi, 30 anos, e Antonella Roccuzzo, 29 anos, em Rosário, Argentina - 30/06/2017 (EITAN ABRAMOVICH/AFP) Casamento de Lionel Messi

zoom_out_map 12 /17 Convidados chegam para o casamento de Lionel com a noiva Antonela Rocuzzo na Argentina - 30/06/2017 (Marcos Brindicci/Reuters) Casamento de Lionel

zoom_out_map 13 /17 Carles Puyol e sua esposa chegam para o casamento de Lionel com a noiva Antonela Rocuzzo na Argentina - 30/06/2017 (EITAN ABRAMOVICH/AFP) Casamento de Lionel

zoom_out_map 14 /17 Samuel Eto'o e sua esposa chegam para o casamento de Lionel com a noiva Antonela Rocuzzo na Argentina - 30/06/2017 (Samuel Eto'o/Reuters) Casamento Messi

zoom_out_map 15 /17 Xavi Hernandez e sua esposa chegam para o casamento de Lionel com a noiva Antonela Rocuzzo na Argentina - 30/06/2017 (EITAN ABRAMOVICH/AFP) Casamento de Lionel Messi

zoom_out_map 16 /17 Foto divulgada nesta sexta-feira, antes dos preparativos para o casamento de Lionel Messi, 30 anos, e Antonella Roccuzzo, 29 anos, em Rosário, Argentina (Andres/Preumayrg / HO/AFP) Casamento Lionel Messi

zoom_out_map 17/17 Curiosos aguardam do lado de fora do hotel, onde será realizado o casamento de Lionel com a noiva Antonela Rocuzzo, na Argentina - 30/06/2017 (Marcos Brindicci/Reuters) Casamento Messi

O evento foi digno do casamento de um pop star. Centenas de jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas foram credenciados para retratar o casal. A entrada dos convidados teve direito até a tapete vermelho, onde as celebridades esportivas posaram para fotos.

O interesse da imprensa e da população argentina na troca de alianças entre Messi e Antonela tinha justificativa. O evento contou com a presença de nomes como Neymar, Luis Suárez, Daniel Alves, Xavi, Gerard Piqué (acompanhado da cantora Shakira), Sergio Aguero, Samuel Eto’o, Cesc Fábregas, entre outros. Todos eles jogaram com o camisa 10 no Barcelona ou na seleção da Argentina.

Com tantas celebridades juntas, foi preciso montar um forte esquema de segurança. A proteção aos jogadores e demais convidados começou ainda no aeroporto de Rosario, na qual saíam em carros escoltados, e se estendia até o hotel onde aconteceu o casamento.

Messi e Antonela se conheceram ainda na infância. Eles já têm dois filhos: Matías, de quatro anos, e Mateo, de um.