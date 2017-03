Com derrota em clássico, Sport deixa lista de invictos do ano

O Sport era um dos times invictos em competições oficiais no ano de 2017. Era uma das equipes da série A do Campeonato Brasileiro deste ano que ainda não tinha perdido. mas foi batida no clássico com o Náutico, pelo Campeonato Pernambucano, por 2 x 1, neste domingo, na Arena Pernambuco. A lista de invictos do ano agora tem 21 clubes.

O levantamento de PLACAR leva em conta a primeira divisão de todos os jogos oficiais da temporada – Estaduais, Copa do Brasil, Primeira Liga, Copa do Nordeste, Copa Verde e Copa Libertadores. Os Campeonatos Amapaense, Amazonense, Rondoniense, Roraimense e Tocantinense ainda não começaram e, por isso, clubes desses Estados não entram na lista por enquanto.

Os invictos em 2017 :

Acre (1)



Plácido de Castro

Bahia (2)

Bahia

Fluminense de Feira

Distrito Federal (2)

Brasiliense

Gama

Espírito Santo (5)

Atlético Itapemirim

Doze

São Mateus

Tupy

Vitória

Maranhão (1)

Imperatriz

Mato Grosso (3)

Cuiabá

Luverdense

União Rondonópolis

Mato Grosso do Sul (2)

Corumbaense

SERC

Minas Gerais (1)

Cruzeiro

Pará (1)

Independente

Rio de Janeiro (1)

Flamengo

Rio Grande do Sul (1)



Novo Hamburgo

Sergipe (1)

Confiança