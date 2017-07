Colados no Brasileirão, Flamengo e Palmeiras se enfrentam no Rio

Posicionadas na zona de classificação da Copa Libertadores da América e consideradas duas das equipes mais fortes do futebol nacional na atualidade, Flamengo e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes, que no ano passado brigaram pelo título (vencido pela equipe paulista) entrarão em campo no Estádio Luso Brasileiro, apelidado de Ilha do Urubu pelos torcedores flamenguistas, às 21h45 (de Brasília).

As equipes chegam à partida bem próximas na classificação. O Flamengo ocupa a quarta posição, com 24 pontos. O Palmeiras, em quinto, soma 22. Em caso de vitória, a equipe paulista ultrapassará o adversário na tabela.

Além do objetivo de conquistar os três pontos, as duas equipes tentarão também não se distanciar de Corinthians e Grêmio. Os paulistas lideram com 36 pontos, enquanto os gaúchos estão em segundo com 28. Os dois times não perderão as primeiras colocações, independentemente dos resultados da 15ª rodada.