Clube inglês iguala salários para times masculino e feminino

O clube inglês Lewes FC anunciou recentemente uma campanha para promover a igualdade no esporte: o time se tornou o “primeiro clube profissional ou semi-profissional” a pagar salários iguais a seus atletas homens e mulheres. O Lewes disputa o equivalente à oitava divisão inglesa na categoria masculina e terceira na feminina.

O clube informou, por meio de um comunicado, que criou a campanha “Igualdade FC” para “aumentar a conscientização sobre a desigualdade de gênero no futebol. A campanha também visa incentivar mais apoio ao futebol feminino no Reino Unido e em todo o mundo.”

Jacquie Agnew, diretora do clube, disse que além dos salários, o Lewes fornecerá os mesmos recursos de treinamento e instalações às equipes masculina e feminina e vê a medida como “benéfica para mulheres e homens no esporte e além ” e uma forma de “pôr fim às desculpas que levam a uma profunda desigualdade de remuneração” no esporte.

O Lewes FC não revelou qual será o valor pago aos atletas. O cluve fez um investimento inicial na campanha, e espera contar com a ajuda de doadores e patrocinadores. Em sua página oficial, o Lewes também abre espaço para interessados em se tornar acionista do clube.