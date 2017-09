Clube chinês é investigado por recorrer a ritual para vencer jogo

A Associação Chinesa de Futebol (CFA) iniciou uma investigação contra o Henan Jianye, da primeira divisão nacional, por recorrer a rituais taoístas na véspera de um jogo na busca pela vitória. Um convite feito por torcedores da equipe a 15 frades para rezarem na última sexta-feira no gramado do estádio do Henan, para pedir um bom resultado no jogo contra o Shandong Luneng, dois dias depois.

No ritual consagrado ao taoísmo, religião oriunda do país, nascida a partir dos pensamentos filosóficos de Lao Tsé, os frades queimaram incenso sobre um altar coberto com um mantel amarelo adornado com bandeiras nas quais foi escrito: “o desejo de Deus é que o Henan vença”.

Com ou sem intervenção divina, a equipe local venceu pela primeira vez em oito rodadas ao fazer 2 a 1 sobre o Shandong, que jogou desfalcado dos brasileiros Gil e Diego Tardelli. Isso gerou polêmica entre os fãs de futebol na China e levou a federação a criticar a ação do clube, cujos dirigentes dizem não ter organizado o ritual.

“O campo de futebol não é um lugar religioso, e celebrar tais atividades em um campo público não é nem apropriado nem conforme à imagem do futebol profissional”, apontou em um comunicado a federação chinesa, que pediu à equipa que dê explicações.

O Henan, treinado pelo búlgaro Yasen Petrov, ainda corre riscos de rebaixamento: faltando quatro partidas para o fim do campeonato, o time está oito pontos acima da a zona de descenso direto.

(com EFE)