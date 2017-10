Clayson, do Corinthians, é acusado de agressão a policial

O atacante Clayson foi o último jogador do Corinthians a deixar o Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, após a derrota por 2 a 1 para o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, por causa de um problema jurídico. O jogador foi acusado de ter agredido um dos policiais que entraram em campo para fazer a segurança do trio de arbitragem e teve de prestar depoimento no Jecrim (Juizado Especial Criminal) na noite desta segunda-feira.

“Não foi nada, achei que era outra pessoa do quadro de arbitragem, só tirei a mão dele de mim e abaixei”, explicou o atacante; Assim que o árbitro Rodrigo Raposo encerrou a partida, corintianos o cercaram para reclamar da não marcação de um pênalti sobre o centroavante Jô.

Como mostraram as câmeras do SporTV, em meio aos protestos, Clayson deu um tapa no braço de um policial, que revidou com um leve soco no braço do jogador do Corinthians. Clayson, então, respondeu da mesma forma antes que outros companheiros e o técnico Fábio Carille chegassem para apartar a confusão.

A suposta “agressão” do Clayson em cima do policial após a partida contra o Botafogo. pic.twitter.com/OuIg7ItD3q — Siga: @FutNaRedonda (@NR__Videos) October 24, 2017

Para o diretor de futebol do clube, Flávio Adauto, que ficou incomodado com a demora na liberação do jogador para que o elenco voltasse ao hotel da concentração, o policial em questão exagerou no procedimento.

“Não aconteceu nada, acho que alguém estava procurando alguns minutos de fama. Clayson explicou que foi empurrado, aí ele segurou o braço do rapaz, nem sabia que era policial”, comentou o dirigente, em entrevista à Fox Sports.

“Foi bobagem, o policial nem conseguia explicar isso, acho que é um excesso de zelo de um futebol sem graça. O Carille disse que tinha visto também, não foi nada”, concluiu Adauto.