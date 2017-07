Clássico Palmeiras x Corinthians ganha emojis do Twitter

Preparando-se para o segundo clássico entre Palmeiras e Corinthians, no ano do centenário da disputa, o Twitter preparou emojis exclusivos do duelo, de acordo com termos pré-selecionados. O jogo desta quarta-feira, às 21h45, no Allianz Parque é válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Serão três os emojis exclusivos. Para o clássico, o termo #DerbyCentenário disponibilizará uma arte com os símbolos dos dois clubes. Já os corintianos poderão utilizar os termos #VaiCorinthians e #Corinthians para um emoji do time, enquanto os palmeirenses terão os termos #AvantiPalestra e #Palmeiras.

Esse é o primeiro clássico brasileiro a ganhar um emoji exclusivo, repetindo o que já aconteceu no superclássico espanhol, entre Barcelona e Real Madrid.

Além do Twitter, os clubes terão um patch estampado na camisa durante o clássico, com a marca da rede social, em homenagem ao clássico, que completa 100 anos em 2017.