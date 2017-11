Clássico francês termina em confusão após gol ‘à la Messi’

Um dos maiores clássicos do futebol francês terminou em goleada e confusão neste domingo. Jogando fora de casa, o Lyon venceu o St. Etienne por 5 a 0 e assumiu a terceira colocação do Campeonato Francês. A partida ficou mais de 20 minutos interrompida por causa de uma invasão de torcedores do St. Etienne ao gramado após gol e provocação de Nabil Fékir, capitão do Lyon.

o Lyon se mostrou muito superior e venceu com tranquilidade no estádio Geoffroy-Guichard. O atacante Memphis Depay e Fékir marcaram no primeiro tempo. No complemento, Diaz, Traoré e Fékir fecharam a goleada. Após o último gol, o meia francês comemorou mostrando sua camisa aos rivais, repetindo gesto de Lionel Messi no clássico entre Barcelona e Real Madrid na temporada passada.

A provocação causou a ira de um grupo de torcedores da casa, que invadiram o gramado enquanto os atletas fugiam para os vestiários. O jogo só retornou após quase meia hora, quando o policiamento conseguiu retirar diversos invasores do campo e das arquibancadas.

Na próxima rodada, a equipe sete vezes campeã do Francês enfrenta o Montpellier, atual oitavo colocado. Já o St. Etienne, maior campeão francês, encara o 19º colocado Lille. Com o resultado deste domingo, o St. Ettiene caiu para a sexta posição.

(com Gazeta Press)