Cinco meses após se aposentar, Montillo anuncia volta

Hoy hace aproximadamente 5 meses desde que tome la decisión de no seguir jugando al fútbol, decisión errada?? Yo creo que no y que opte por lo mejor en ese momento. Desde ese mismo día y con largas charlas con mi señora @walmelvalsan y mis hijos @santinodeian y #Valentin tomé la iniciativa de volver a intentarlo y darle otro final a esta historia tan linda. A veces dar un paso atrás significa prepararse para dar 4 para adelante. Y ese es mi caso, hay mucha gente envuelta que me ayuda todos los días y no los voy a defraudar. Especialmente a ellos 3 de La foto, que cuando me siento bajoneado o sin ganas de tener que entrenarme solo siempre están y me hacen más fuerte, por eso quiero que sepan por mi mismo que en enero voy a volver a jugar porque el sacrificio que todos estamos haciendo se merece un final diferente. Voy a seguir trabajando duro como lo hice y lo hago siempre para que mi próxima aventura me encuentre mucho más preparado que la última. Muchas gracias a todos los que me ayudan en este proceso y por los mensajes de ánimo. #VamosQueVamos #VuelveMonti #Trabajo #Cuidado #Conciencia #GraciasFamilia #GraciasATodos

A post shared by Walter Montillo (@wdmontil10) on Nov 10, 2017 at 7:52am PST