Cinco anos depois, Marcelo Oliveira volta a treinar o Coritiba

Cinco anos após sua passagem pelo Alto da Glória, Marcelo Oliveira está de volta ao cargo de treinador do Coritiba. O mineiro de 62 anos chega para o lugar de Pachequinho, demitido na quarta-feira após a goleada sofrida para a Ponte Preta, pelo Campeonato Brasileiro.

O terceiro técnico que assume a equipe paranaense na temporada – Paulo César Carpegiani começou o ano no comando da equipe – assumirá o comando apenas na partida diante do Atlético-MG, que também dirigiu, enquanto o preparador físico Robson Gomes estará à frente do time diante do Flamengo, domingo, no Estádio Luso Brasileiro.

Após sua saída do Atlético-MG, no final de 2016, Marcelo decidiu dedicar um tempo à família e recusou alguns convites, inclusive do próprio Coritiba e do Sport. No Alto da Glória, conquistou dois estaduais e chegou à final da Copa do Brasil em duas oportunidades, em 2011 e 2012, iniciando sua projeção para o cenário nacional como técnico de ponta.

(Com Gazeta Press)