Cícero rescinde com o São Paulo e jogará Libertadores pelo Grêmio

Cícero não é mais jogador do São Paulo. Nesta quinta-feira o clube anunciou a rescisão de contrato com o atleta, afastado desde o dia 9 de agosto pela diretoria. E o destino do volante já é certo: o Grêmio, que aposta em sua experiência para disputar a semifinal da Libertadores, com um elenco ainda mais completo.

Com contrato válido até o final de 2018, Cícero voltou ao São Paulo a pedido de Rogério Ceni, responsável por montar a equipe que iniciou a temporada. Pelo fato de já ter realizado dez partidas com a camisa do clube paulista no Campeonato Brasileiro – o limite permitido é sete – não poderá defender o Grêmio na competição. Dessa forma, ele seria reforço para a fase final da competição sul-americana e uma possível disputa de Mundial de Clubes.

Cícero estava em sua segunda passagem pelo São Paulo. Na primeira, entre 2011 e 2012, conquistou o título da Copa Sul-Americana de 2012, a última taça erguida pelo clube. Afastado após a chegada de Dorival Jr. em julho deste ano, disputou uma única partida sob o comando do novo técnico, no empate em 1 a 1 com o Grêmio.

(com Gazeta Press)