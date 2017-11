Chiellini diz que ‘Guardiolismo’ estragou defensores italianos

O futebol italiano sempre se notabilizou pela força de seus defensores, como Maldini, Scirea, Baresi, Cannavarro e Facchetti, e assim ganhou quatro Copas do Mundo. Mesmo vivendo mau momento (nos clubes e na seleção), o país segue tendo zagueiros renomados, como Giorgio Chiellini. O jogador da Juventus, no entanto, considera que os pais do catenaccio (como ficou conhecida a ‘retranca’ italiana) vivem uma “crise de identidade”. E elegeu um culpado: Pep Guardiola.

Em entrevista ao jornal italiano Tutto Sport, durante preparação para o jogo decisivo da seleção italiana diante da Suécia, pela repescagem da Copa de 2018, Chiellini disse que o futebol italiano não pode querer imitar o “tiki-taka (jogo baseado na troca de passes) que consagrou os times treinador por Guardiola. E que os zagueiros perderam sua essência: a de defender bem no 1 contra 1.

“O ‘Guardiolismo’ estragou um pouco os defensores italianos. Hoje em dia todos se organizam, se posicionam, mas não sabem marcar. Quando era jovem, treinava para “sentir o homem”, marcar na área. Hoje nos cruzamentos os zagueiros deixam todos livres, é um pecado porque se perde a essência de nossa escola”, disse o jogador de 33 anos. “Não podemos nunca jogar o “tiki-taka“, não faz parte de nosso DNA.”