Chelsea vence West Bromwich e conquista sexto título inglês

O Chelsea fez uma grande temporada no Campeonato Inglês, que terminou nesta sexta-feira com o título em vitória de 1 x 0 sobre o West Bromwich, fora de casa. O gol de Batshuayi aos 37 da segunda etapa deu ao Chelsea seu sexto título inglês, o quinto da era Premier League.

Antes do investimento do bilionário russo Roman Abramovich, o Chelsea havia conquistado apenas um título, na longínqua temporada de 1955/1956. Depois disso, a taça veio em na era Premier League (desde 1992/1993). Em 2004/2005 e 2005/2006, o clube foi bicampeão treinado por José Mourinho. Depois, Carlo Ancelotti levou o time à conquista em 2009/2010. Em 2014/2015, José Mourinho retornou e ganhou mais um Inglês para o Chelsea, que agora foi campeão com Antonio Conte.

Esse foi o quinto título do Chelsea na era Premier League, ficando atrás apenas do Manchester United, que tem 13 conquistas. O Arsenal, com três títulos, fica mais longe do Chelsea com essa conquista. Com a vitória, o time londrino chegou a 87 e abriu 10 do segundo colocado, Tottenham, que tem apenas três partidas restantes e só pode chegar a 86 agora.