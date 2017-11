Chelsea vence no Azerbaijão e está nas oitavas

O Chelsea garantiu vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões nesta quarta-feira ao vencer o Qarabag, no Azerbaijão, por 4 a 0, com grande atuação do brasileiro Willian, que marcou dois gols.

O Qarabag disputou boa parte do jogo com um atleta a menos, por causa da expulsão de Sadygov, que aos 19 do primeiro tempo cometeu falta em Willian na entrada da área. Na cobrança do pênalti, o belga Eden Hazard fez 1 a 0 para os ingleses. Aos 37, o brasileiro foi novamente protagonista ao marcar o segundo gol, após receber assistência de calcanhar de Hazard.

No segundo tempo, Cesc Fàbregas, cobrando pênalti, fez o terceiro aos 26, após realizar duas cobranças – o árbitro mandou voltar a primeira por invasão na área. Aos 40, o brasileiro Willian voltou a marcar após grande jogada, driblando adversário e acertando bom chute da entrada da área.

Com a vitória, os ingleses chegaram a dez pontos e não podem mais ser ultrapassados por Qarabag (2) e Atlético de Madri (3), faltando uma rodada. Os espanhóis ainda jogam com a Roma nesta quarta-feira.