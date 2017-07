Chelsea pede desculpa a chineses por ofensa de lateral brasileiro

O Chelsea decidiu repreender publicamente o meia-atacante brasileiro Kenedy nos últimos dias. Após o jogador postar mensagens ofensivas em suas redes sociais sobre a China, onde a equipe venceu o Arsenal no sábado, por 3 a 0, em amistoso de pré-temporada disputado em Pequim, o clube inglês emitiu um comunicado para pedir desculpas.

“Em 22 de julho, o Chelsea experimentou o calor e simpatia dos fãs chineses no Estádio Nacional. Mas fomos surpreendidos e ficamos desapontados porque, na véspera da partida, um de nossos jovens jogadores, Kenedy, postou mensagens em sua conta de rede social que ofenderam os sentimentos do povo chinês”, publicou o Chelsea em seu site oficial neste domingo.

Em sua mensagem, o ex-jogador do Fluminense, de 21 anos, colocou a foto de um guarda dormindo e escreveu: “Acorda china, vacilão”. Depois, compartilhou outra mensagem contendo um palavrão e emojis de risada. Kenedy, após a má repercussão, apagou as postagens e tentou se retratar: “Eu gostaria de pedir desculpas ao povo chinês, que foi ofendido sem querer. Me desculpe! Gosto muito dos chineses, o povo fez uma recepção muito calorosa. Gratidão pelo apoio que deram. Espero que vocês possam me perdoar.”

Os dirigentes do Chelsea, contudo, não reagiram bem. “Infelizmente, embora ele tenha rapidamente excluído as mensagens e pedido desculpas, o dano já havia sido feito. O Chelsea, mais uma vez, pede desculpas sinceras e solenes.”

No comunicado, o Chelsea também afirmou que o brasileiro será punido, além de destacar a importância do amistoso disputado. “As ações de Kenedy foram um erro com o qual ele aprenderá muito. Seu comportamento não representa a equipe inteira e não se alinha com as altas expectativas do clube. Ele foi severamente repreendido e punido.” Vindo do Fluminense em 2015, Kenedy nunca se firmou no Chelsea e acabou emprestado na última temporada ao Watford.

(Com Estadão Conteúdo)