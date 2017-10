Chapecoense repassa premiação de torneio a familiares das vítimas

A Chapecoense anunciou nesta terça-feira que repassará novos valores aos familiares da vítimas do desastre aéreo que matou 71 pessoas em novembro de 2016. O montante é resultado da cota de participação da equipe catarinense na Copa Suruga, realizada em agosto. De acordo com o comunicado do c;ube, a premiação para o segundo colocado foi 1,3 milhão de reais.

“O valor total líquido a ser destinado às famílias e sobreviventes brasileiros, descontado o imposto ITCMD (Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação), despesas de viagem e também os 50% que ficarão com a Chapecoense, foi de 525.259,91 reais. Cada família das vítimas (64) bem como os quatro sobreviventes receberão um valor líquido de 7.724,41 reais”, disse a equipe.

Segundo a Chapecoense, o valor será pago no dia 3 de novembro. Junto do valor referente ao torneio disputado no Japão, o clube pagará os valores recebidos nos amistosos contra a Roma e o Barcelona, também realizados em agosto.