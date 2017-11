Chapecoense empata e quebra sequência do São Paulo

Jogando no Pacaembu, a Chapecoense empatou com o São Paulo por 2 a 2, quebrou a sequência do clube no Campeonato Brasileiro e ainda manteve um tabu de nunca perder para os paulistas como visitante.

E o ex-lateral esquerdo do clube, Reinaldo, foi o grande vilão da noite são-paulina. Aos 26 minutos do primeiro tempo, ele acertou grande cruzamento na área e Wellington Paulista, de cabeça, fez o primeiro. Aos 14 do segundo tempo, cobrando pênalti fez o segundo.

O São Paulo descontou aos 26 com Gilberto, que aproveitou sobra do goleiro Jandrei, que perdeu no alto para Hernanes. Aos 37, após cobrança de escanteio de Lucas Fernandes, Arboleda subiu mais que todo mundo e mandou de cabeça para empatar.

Com o empate a Chapecoense chega a 41 pontos, enquanto o São Paulo vai a 44. Esse foi o quarto jogo entre as equipes na capital paulista, com duas vitórias da Chape e dois empates.

Atlético-MG vira e ainda sonha com a Libertadores

Em jogo muito disputado no estádio Indpendência, em Belo Horizonte, o Atlético-MG recebeu o Atlético-GO e venceu por 3 a 2, ainda mantendo as possibilidades de disputar a Copa Libertadores.

Logo com cinco minutos, o Atlético-GO fez 1 a 0 com Diego Rosa. Fábio Santos, aos 17, empatou cobrando pênalti. Ainda no primeiro tempo, aos 26, Andrigo cobrou falta na barreira e, no rebote, marcou o segundo do time goiano.

A reação mineira veio na segunda etapa. Com quatro minutos, Luan empatou de cabeça. Aos 19, Fred bateu cruzado, a bola desviou na marcação e enganou o goleiro do clube goiano.

Com a vitória, os mineiros chegam aos 45 pontos e ficam a cinco pontos do grupo que se classifica para a Libertadores. Já os goianos, estão em último, com 27 pontos e muito próximos do rebaixamento.

