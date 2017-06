Chapecoense é convidada para a Copa Eusébio em Portugal

O Benfica anunciou nesta quarta-feira que a equipe convidada para a 10ª edição da Copa Eusébio será a Chapecoense. O torneio, organizado pelo clube, homenageia o ex-atacante português. O jogo entre os dois times acontecerá no próximo dia 22 de julho, e será realizado no estádio da Luz, em Portugal. O horário, no entanto, ainda não foi divulgado.

Realizado desde 2008, o torneio homenageia Eusébio, que defendeu o Benfica entre 1960 e 1975 e se tornou o maior nome da história do clube, um dos maiores do futebol português. O ex-atacante morreu em 2014, aos 71 anos, após sofrer uma parada cardiorrespiratória.

Além da Chapecoense, o único clube brasileiro a disputar a Copa Eusébio foi o São Paulo, em 2013. Na ocasião, os paulistas levaram o título ao vencer o Benfica por 2 a 0, com gols do atacante Aloísio e do zagueiro Rafael Tolói.

O @ChapecoenseReal é a equipa convidada para a Eusébio Cup! O jogo será realizado no dia 22 de Julho. Sabe mais em: https://t.co/i9FgaPJQRz. pic.twitter.com/5k9Dch5xA5 — SL Benfica (@SLBenfica) June 7, 2017

(Com Gazeta Press)