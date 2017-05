Chapecoense deixa Palmeiras para trás em seguidores no Facebook

No levantamento feito pelo Ibope neste mês de maio, a Chapecoense aparece em quarto lugar no ranking de seguidores no Facebook entre os clubes brasileiros. A agremiação de Chapecó, que viveu uma tragédia em novembro do ano passado, ultrapassou neste último mês o Palmeiras, atual campeão brasileiro.

A Chape chegou a 4.104.125 de seguidores no Facebook, enquanto o Palmeiras aparece com 4.102.567. Corinthians, Flamengo e São Paulo ainda são, pela ordem, os três primeiros.

Na soma das redes sociais, Corinthians, Flamengo, São Paulo, Palmeiras e Santos compõem o G5, enquanto a Chapecoense, com o grande crescimento nos últimos meses, aparece em sexto.

Veja abaixo o ranking de seguidores no Facebook e o quadro com as redes sociais somadas: