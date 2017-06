Chapecoense confirma amistoso contra Barcelona

A Chapecoense confirmou nesta quarta-feira sua participação no Troféu Joan Gamper, tradicional amistoso que abre a temporada do Barcelona. O confronto contra Messi, Neymar e companhia acontecerá no próximo dia 7 de agosto, no estádio Camp Nou. A equipe catarinense também anunciou que irá disputar a Copa Suruga, torneio que será realizado a partir do dia 15 do mesmo mês, no Japão.

Além dos dois compromissos internacionais, a Chapecoense também anunciou que negocia outro amistoso, contra a Roma. Faltam apenas alguns trâmites burocráticos para que o clube confirme mais um encontro contra uma grande equipe do futebol mundial.

Inicialmente, os catarinenses viviam um impasse em relação aos amistosos que passaram a ser especulados após o acidente aéreo sofrido no dia 29 de novembro de 2016. Pelo fato de estar disputando o Campeonato Brasileiro, o clube precisava de uma autorização da CBF para viajar.

A Chapecoense viaja para Barcelona no dia 6 de agosto, logo após o encontro com o Coritiba, válido pela 19ª rodada do Brasileiro. O clube tenta antecipar o duelo para o dia 5 para ter um intervalo maior antes da partida contra os espanhóis. Caso a data inicial da disputa seja mantida, os jogadores da Chapecoense terão poucas horas para descansar antes de pisarem no Camp Nou.

Uma semana depois, a delegação catarinense desembarca no Japão, para a disputa da Copa Suruga, contra o Urawa Red Diamonds. Por causa deste compromisso, o confronto contra o Corinthians pelo Brasileiro foi adiado para 23 de agosto.

O amistoso contra o @FCBarcelona – agendado, a princípio, para o dia 07/08 – foi confirmado pela diretoria da Chapecoense. ⚽️🏹#VamosChape pic.twitter.com/G9WEzFjcjE — Chapecoense (@ChapecoenseReal) June 28, 2017