Chapecoense acerta com técnico Vinícius Eutrópio

A Chapecoense definiu nesta quinta-feira seu novo treinador: Vinícius Eutrópio, de 51 anos, será o substituto de Vagner Mancini, demitido na última terça-feira, um dia após o empate com o Fluminense, por 3 a 3, pelo Campeonato Brasileiro.

Eutrópio não era a primeira opção da diretoria, que não chegou a acordo financeiro com Argel Fucks e teve seu convite recusado por Enderson Moreira, do América-MG. O novo treinador, no entanto, mantém boa relação com a diretoria desde sua primeira passagem.

Eutrópio trabalhou muito tempo como auxiliar de Carlos Alberto Parreira, inclusive como observador técnico em Copa do Mundo. Ele já passou por clubes como Ponte Preta, Fluminense e Santa Cruz, mas foi em Santa Catarina que viveu seus melhores momentos. No Figueirense, conseguiu um acesso para a Série A, em 2014, e na Chapecoense deixou saudades em 2015 com uma grande campanha no Brasileirão.

Depois de pedir demissão no Santa Cruz, há duas semanas, Eutrópio chegou a ser sondado por pelo menos três clubes da Série B, mas não fechou um acordo. Agora voltará a trabalhar na elite do futebol brasileiro, mas numa situação complicada.

Ainda se reestruturando após o acidente na Colômbia que vitimou 71 pessoas, incluindo quase todos os seus atletas, o clube foi eliminado da Copa Libertadores (por causa da escalação irregular de um atleta) e está na 15ª posição do Brasileirão, a duas da zona de rebaixamento, com 14 pontos. O seu próximo jogo vai ser contra o Atlético-PR, domingo, às 11 horas, na Arena Condá.

(com Estadão Conteúdo)