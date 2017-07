Ceará lança camisa inspirada em seu escudo

O Ceará e a Topper realizaram o lançamento de seu primeiro e segundo uniformes para a temporada 2017, na qual o clube disputa a série B do Campeonato Brasileiro. O destaque ficou para o design do primeiro uniforme, inspirado no escudo do clube.

O uniforme segue as linhas do escudo, com listras brancas mais finas do que o habitual. Já a segunda camisa, é toda branca, como tradicionalmente é usada pelo clube. A diferença está nas mangas, nas cores preto e cinza em degradê.

Veja abaixo como ficaram as novas camisas do Ceará